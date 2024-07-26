МИД РК: Шахта Садо, скорее всего, войдёт в список ЮНЕСКО

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Комплекс золотых и серебряных рудников на острове Садо, где во время Второй мировой войны применялся принудительный труд тысяч корейцев, как ожидается, будет включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отмечается в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 26 июля, «если в течение следующих 24 часов не произойдёт ничего экстраординарного, то, скорее всего, шахта Садо будет включена в список объектов всемирного наследия». Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящий из представителей 21 страны, должен принять решение по 28 новым объектам, включая Садо, на заседании в Нью-Дели 27 июля. Для включения объекта в список требуются две трети голосов всех государств-членов ЮНЕСКО, решения обычно принимаются на основе консенсуса. В этом году членами ротационного комитета являются и Япония, и РК. В первоначальной заявке Япония ограничила историю шахты исключительно периодом Эдо (1603-1868), исключив современную историю. На этот раз в заявке отражена вся история шахты Садо.