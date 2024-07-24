Париж на 17 дней превращается в столицу спорта

Photo : YONHAP News

Париж, известный всему миру как столица искусств и культуры, на 17 дней превратится в столицу спорта, будучи городом-хозяином XXXIII летних Олимпийских игр. Предстоящая 26 июля церемония открытия впервые в истории летних Олимпийских игр пройдёт за пределами стадиона. Вместо привычного марша по трассе тысячи спортсменов проплывут по шестикилометровому маршруту по реке Сене на более чем 90 лодках и баржах. Организаторы решили перенести церемонию в центр Парижа в соответствии с девизом соревнований Games Wide Open. Красочное шоу подчеркнёт культурное разнообразие Франции и олимпийские ценности. Команды 205 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев, которая впервые примет участие в летних Играх, разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. РК отправила в Париж 143 спортсмена, которые примут участие в соревнованиях по 21 виду спорта. Корейский спортивный и олимпийский комитет поставил цель завоевать пять золотых медалей и занять примерно 15-е место в общем зачёте. Несмотря на небольшую численность команды, южнокорейские спортсмены будут стремиться к победе.