В Париже открылись XXXIII летние Олимпийские игры

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26 июля в Париже состоялась красочная церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Город, который на 17 дней превратится в столицу спорта, проводит Олимпийские игры в третий раз. В 1900 году там проходили вторые, а в 1928 году восьмые летние Олимпийские игры. Церемония открытия Игр впервые в истории состоялась не на стадионе, а на реке. Спортсмены с национальными флагами своих стран проплыли на более чем 90 лодках и баржах по шестикилометровому маршруту по реке Сена от Аустерлицкого моста до площади Трокадеро возле Эйфелевой башни. Красочное шоу подчеркнуло культурное разнообразие Франции и олимпийские ценности. За ним наблюдали более трёхсот тысяч человек, собравшихся на набережных Сены. Команды 205 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев, которая впервые примет участие в летних Играх, разыграют 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта. РК отправила в Париж 143 спортсмена, которые примут участие в соревнованиях по 21 виду спорта. Это самая малочисленная спортивная делегация страны после летних Олимпийских игр 1976 года, поскольку РК не прошла квалификацию в большинстве командных видов спорта, включая мужской и женский футбол, мужской и женский баскетбол, мужской и женский волейбол. Корейский спортивный и олимпийский комитет поставил скромную цель завоевать пять золотых медалей и занять примерно 15-е место в общем зачёте. Несмотря на небольшую численность команды, южнокорейские спортсмены будут стремиться к победе. У них есть потенциал для завоевания медалей в таких видах спорта как стрельба из лука, фехтование, бадминтон, плавание, настольный теннис, лёгкая атлетика, спортивная гимнастика, стрельба, дзюдо и тхэквондо. До сих пор южнокорейские спортсмены завоевали на летних Олимпийских играх 96 золотых медалей. В Париже у них наверняка будет юбилейная, сотая медаль.