27 июля у сборной РК три медали на Олимпиаде в Париже

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27 июля, в первый день соревнований на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже южнокорейские спортсмены завоевали три медали - золотую, серебряную и бронзовую. Обладателем награды высшего достоинства стал О Сан Ук, одержавший победу в мужском индивидуальном зачёте по фехтованию на саблях. В финале он одержал победу над Фаресом Ферджани из Туниса со счётом 15-11. О Сан Ук стал первым южнокорейским спортсменом-победителем мужских индивидуальных соревнований по фехтованию на саблях на Олимпийских играх. Ранее в тот же день Пак Ха Чжун и Кым Чжи Хён заняли второе место в соревнованиях за золотую медаль по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров в смешанном командном зачёте. Они уступили золотую награду китайской паре Шэн Лихао и Хуан Ютин со счётом 16-12. Южнокорейский дуэт получил право на участие в матче за высшую награду в этой олимпийской дисциплине, заняв второе место в квалификационном раунде. Пловец Ким У Мин стал обладателем бронзовой медали в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин, показав результат 3 мин. 42,50 сек. Золото у Лукаса Мартенса из Германии с результатом 3 мин 41,78 сек. Серебро у Элайджи Виннингтона из Австралии, результат которого 3 мин. 42,21 сек. Ким У Мин - второй южнокорейский пловец после Пак Тхэ Хвана, завоевавший олимпийскую медаль. По итогам первого дня Олимпиады сборная РК находится на пятом месте по числу медалей, уступая командам Австралии, Китая, США и Франции.