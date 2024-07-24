Глава МОК извинился перед президентом РК за ошибку на открытии Олимпиады

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах извинился перед президентом РК Юн Сок Ёлем за ошибочное представление делегации РК на открытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Во время прохождения лодки с южнокорейскими спортсменами по реке Сена диктор на французском и английском языках объявил, что перед гостями - атлеты из КНДР. Между тем, в субтитрах телевизионной трансляции название команды было указано без ошибки. Сборная КНДР, которая прошла на параде открытия позднее, также была названа верно. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, в 10-минутном телефонном разговоре, состоявшемся 27 июля, Юн Сок Ёль выразил сожаление по поводу инцидента и попросил Томаса Баха не допускать повторения подобных случаев. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что «остальная часть Олимпийских игр пройдёт успешно и станет настоящим праздником для людей во всем мире». Президент МОК назвал инцидент «непростительным», принеся «искренние и сердечные извинения». Он особо подчеркнул, что понимает обеспокоенность Юн Сок Ёля и чувства южнокорейского народа, поскольку вырос в Германии, ранее разделённой стране.