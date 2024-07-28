У лучниц из РК - десятое олимпийское золото

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28 июля южнокорейские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медаль на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Им Си Хён, Нам Су Хён и Чон Хун Ён стали обладательницами медали высшего достоинства в стрельбе из лука в женском командном зачёте, одержав победу над командой Китая со счётом 5-4. Бронзовая медаль у команды Мексики. Южнокорейские лучницы заняли первое место в женском командном зачёте на десятых Олимпийских играх подряд, после того, как данная дисциплина была включена в программу Игр на Сеульской Олимпиаде в 1988 году. Ранее в тот же день спортсмены из РК завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди женщин. О Е Чжин показала лучший результат, набрав 243,2 очка, одновременно установив новый олимпийский рекорд. Другая южнокорейская спортсменка Ким Е Чжи завоевала серебряную медаль с результатом 241,3 очка. Бронза у Ману Бхакер из Индии. У южнокорейской сборной на Олимпиаде в Париже в общей сложности шесть медалей – три золотые, две серебряные и одна бронзовая. По итогам дня 28 июля они занимают пятое место в командном зачёте.