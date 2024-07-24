Шахта Садо включена в Список ЮНЕСКО

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Бывшие золотые и серебряные рудники на японском острове Садо, связанные с принудительным трудом корейцев во время Второй мировой войны, внесены 27 июля на заседании в Нью-Дели в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, данное решение стало возможно после того, как Токио согласился отразить всю историю данного объекта. Сеул протестовал против попыток Токио включить шахту в список, поскольку первоначально японская сторона ограничила историю шахты исключительно периодом Эдо (1603-1868), исключив современную историю. В последней заявке была отражена вся история шахты Садо. Правительство РК вело серьёзные переговоры с японским правительством в течение последних нескольких месяцев, с целью отразить всю историю шахту и позицию Сеула. На шахте Садо добавлены новые экспонаты, отражающие тяжёлые условия труда корейских рабочих,- говорится в заявлении южнокорейского МИД.