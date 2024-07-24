Правительство РК поможет пострадавшим от задержек платежей

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Правительство РК выделит не менее 560 млрд вон (405 млн долларов) для поддержки мелких предпринимателей, пострадавших от задержек платежей от платформ электронной коммерции TMON и WeMakePrice. Об этом сообщили 29 июля в министерстве планирования и финансов. Две торговые площадки оказались в кризисе после того, как не смогли произвести платежи клиентам из-за проблем с ликвидностью у их владельца - сингапурской компании Qoo10. Неоплаченные счета составили около 210 млрд вон (152 млн долларов), и есть опасения, что сумма вырастет ещё больше. В ходе экстренного совещания глав ведомств экономического блока принято решение предоставить 200 млрд вон (144 млн долларов) для выплат мелким предпринимателям и 300 млрд вон (217 млн долларов) в качестве кредитных гарантийных фондов. Дополнительно 60 млрд вон (43 млн долларов) будет выделено туристическим агентствам, пострадавшим от задержек платежей. В числе других мер поддержки - продление сроков уплаты налогов и помощь в поиске новых каналов бизнеса.