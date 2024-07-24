Правительство РК поддержит активизацию экспорта

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Правительство РК приложит усилия для заключения дополнительных соглашений о свободной торговле с большим количеством партнёров для достижения цели по объёму экспорта в 700 млрд долларов в текущем году. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын, выступая 29 июля на заседании парламентского комитета по торговле, промышленности, энергетике, стартапам, малому и среднему бизнесу. Данные меры помогут стране повысить экономическую безопасность,- добавил он. РК расширит экспортный рынок, не только заключив новые соглашения о свободной торговле и улучшив существующие, но и используя Индо-Тихоокеанскую экономическую программу,- отметил Ан Док Кын. Индо-Тихоокеанская экономическая программа была запущена в 2022 году. Она объединяет 14 стран региона. Министр добавил, что РК будет «активно реагировать» на глобальные протекционистские меры, включая механизм Евросоюза по трансграничному углеродному регулированию. Он предусматривает взимание импортной пошлины на ключевые товары, эквивалентной выбросам углерода в результате их производства.