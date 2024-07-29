У спортсменов из РК пятая золотая медаль на ОИ-2024

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Мужская сборная РК по стрельбе из лука, принимающая участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, положила в копилку своей команды пятую золотую медаль. В финале, состоявшемся 29 июля, Ли У Сок, Ким Чжэ Док и Ким У Чжин одержали победу над командой Франции со счётом 5-1. Таким образом, южнокорейские лучники стали обладателями медали высшего достоинства в мужском командном зачёте на третьих Олимпийских играх подряд. Нынешнее олимпийское золото – третье для Ким У Чжина, второе для Ким Чжэ Дока и первое для Ли У Сока. Накануне лучницы из РК, одержавшие победу в женском командном зачёте, стали обладательницами золота на десятых Олимпийских играх подряд после того, как данная дисциплина была включена в программу Игр на Сеульской Олимпиаде в 1988 году. Ранее в тот же день 16-летняя Пан Хё Чжин стала обладательницей золотой медали в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин, набрав 251,8 очка. Самая юная участница южнокорейской команды на Олимпиаде в Париже завоевала сотую золотую медаль в истории участия РК в летних Олимпийских играх. У южнокорейских спортсменов появилась также первая медаль в дзюдо. В финальном женском раунде в весе до 57 кг 21-летняя Хо Ми Ми завоевала серебряную медаль, уступив первенство канадской спортсменке Кристе Дегучи. Хо Ми Ми, родившаяся в семье корейца и японки, отказалась от японского гражданства в 2021 году. Она является потомком в пятом поколении борца за независимость Кореи Хо Сока. У южнокорейской сборной на Олимпиаде в Париже в общей сложности девять медалей – пять золотых, три серебряные и одна бронзовая. По итогам дня 29 июля они занимают пятое место в командном зачёте.