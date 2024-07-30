Национальное собрание РК приняло поправки к законам о вещании

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Национальное собрание РК, большинство мест в котором принадлежит оппозиционной Демократической партии Тобуро, приняло 30 июля поправки к последнему, четвёртому закону о вещании. За последний законопроект проголосовали все 189 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании. Депутаты от правящей партии Сила народа в голосовании не участвовали. Таким образом, утверждены поправки ко всем законодательным актам, касающимся вещания - Закону о вещании, Закону о фонде культуры вещания, Закону о системе образовательного вещания и Закону о создании и управлении Корейским комитетом по вопросам связи и телекоммуникаций. Все четыре принятых закона направлены на реформирование структуры управления общественными вещательными СМИ путём ослабления влияния правительства и Национального собрания на назначение председателей советов директоров. В прошлом году президент страны Юн Сок Ёль наложил вето на три законопроекта о вещании, за исключением Закона о создании и управлении Корейским комитетом по вопросам связи и телекоммуникаций, после того, как они были приняты Национальным собранием. Ожидается, что и на этот раз правящая партия призовёт главу государства воспользоваться правом вето в отношении данных законов.