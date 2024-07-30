РК и Китай будут продолжать контакты о стабилизации цепочек поставок

Photo : YONHAP News

РК и Китай договорились продолжить контакты для обеспечения стабильных цепочек поставок, стимулирования двусторонней торговли и инвестиций. Как сообщили 30 июля в министерстве иностранных дел РК, договорённость достигнута в ходе экономических переговоров, состоявшихся накануне в Пекине. В них приняли участие директор департамента экономических связей министерства иностранных дел РК Ким Чжин Дон и директор департамента министерства коммерции Китая Ван Липин. Обсуждались также пути активизации регионального экономического сотрудничества, обменов в сфере культурного контента и защиты прав интеллектуальной собственности. Подобные переговоры проводятся ежегодно, начиная с 1993 года, на уровне директоров департаментов МИД РК и министерства коммерции Китая. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, объём южнокорейско-китайской торговли составил в прошлом году 266 млрд долларов. Китай является крупнейшим торговым партнёром РК.