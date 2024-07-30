Воздушные шары из КНДР нарушали работу аэропорта Инчхон 12 раз

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После того, как в конце мая этого года Северная Корея начала отправку на территорию РК воздушных шаров с мусором и отходами, работа международного аэропорта Инчхон нарушалась 12 раз. Об этом сообщил 30 июля депутат Национального собрания РК от оппозиционной Демократической партии Тобуро Ян Бу Нам, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам государственного управления и безопасности. Со ссылкой на данные Сеульского регионального управления гражданской авиации депутат отметил, что взлётно-посадочные полосы аэропорта закрывались в общей сложности на 265 минут. Первый инцидент, вызвавший сбой в работе аэропорта, произошёл 1 июня с 22:48 до 23:42, а самый серьёзный сбой имел место 26 июня, когда взлётно-посадочные полосы закрывались восемь раз в общей сложности на 166 минут. Депутат призвал правительство остановить «порочный круг», когда южнокорейские общественные организации направляют на Север воздушные шары с пропагандистскими материалами, а в ответ на Юг летят шары с мусором с Севера. По данным военных, в этом году Север отправил в РК около 3.600 воздушных шаров с грузом мусора.