В РК будет создано стратегическое командование

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30 июля кабинет министров РК утвердил указ президента страны о создании нового военного командования, ответственного за стратегические операции, для усиления сдерживания растущих военных угроз со стороны Северной Кореи. Как сообщили в министерстве обороны, новая руководящая структура, которая приступит к своим обязанностям в октябре этого года, будет координировать действия ракетных, кибернетических, беспилотных и специальных оперативных подразделений сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. В случае необходимости стратегическое командование организует взаимодействие обычных вооружённых сил РК с ядерным потенциалом США. Таким образом, стратегическое командование будет служить органом реагирования на атаки с применением ядерного или ракетного оружия со стороны Северной Кореи. Оно будет аналогом Стратегического командования США, отвечающего за ядерный арсенал.