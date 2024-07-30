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Политика

В РК будет создано стратегическое командование

Write: 2024-07-30 14:03:45Update: 2024-07-30 14:04:36

В РК будет создано стратегическое командование

Photo : KBS News

30 июля кабинет министров РК утвердил указ президента страны о создании нового военного командования, ответственного за стратегические операции, для усиления сдерживания растущих военных угроз со стороны Северной Кореи. Как сообщили в министерстве обороны, новая руководящая структура, которая приступит к своим обязанностям в октябре этого года, будет координировать действия ракетных, кибернетических, беспилотных и специальных оперативных подразделений сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. В случае необходимости стратегическое командование организует взаимодействие обычных вооружённых сил РК с ядерным потенциалом США. Таким образом, стратегическое командование будет служить органом реагирования на атаки с применением ядерного или ракетного оружия со стороны Северной Кореи. Оно будет аналогом Стратегического командования США, отвечающего за ядерный арсенал. 
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