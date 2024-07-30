30 июля у спортсменов из РК две бронзовые медали на ОИ-2024

Photo : YONHAP News

30 июля в копилке южнокорейской команды, принимающей участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, появились две бронзовые медали. Обладателями одной из них стали Им Чжон Хун и Син Ю Бин, одержавшие победу в матче за третье место в смешанном парном разряде по настольному теннису над спортсменами из Гонконга со счётом 4-0. Это первая за 12 лет олимпийская медаль южнокорейских спортсменов в настольном теннисе. Серебряная медаль у северокорейской пары в составе Ли Чжон Сика и Ким Гым Ён. Это первая медаль сборной КНДР на Олимпиаде в Париже. Вторая бронзовая медаль – заслуга Ли Чжун Хвана, одержавшего победу на соревнованиях за третье место в мужском дзюдо в весовой категории до 81 кг над Матиасом Кассом из Бельгии. По итогам дня 30 июля у южнокорейской сборной на Олимпиаде в Париже 11 медалей - пять золотых, три серебряные и три бронзовые. Она остаётся на пятом месте в медальном зачёте.