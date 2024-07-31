Лидер КНДР наказал ряд руководителей за ущерб от ливней

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Лидер Северной Кореи отправил в отставку ряд руководителей государственного и местного уровней, возложив на них ответственность за серьёзный ущерб от ливней в северных приграничных районах страны вдоль реки Амноккан. Как сообщило агентство ЦТАК, кадровые решения были приняты на внеочередном расширенном заседании Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, которое состоялось 30 июля в городе Синыйчжу провинции Пхёнан-Пукто. В частности, Ли Тхэ Соп освобождён от должности министра общественной безопасности, а на его место назначен Пан Ду Соп, занимавший должность заместителя заведующего отделом вооружённых сил ЦК ТПК. Заменены также первые секретари комитетов Трудовой партии Кореи провинций Пхёнан-Пукто и Чагандо. Ким Чон Ын предложил «строго наказать тех, кто пренебрёг обязанностями, возложенными на них партией и государством, что стало причиной недопустимых жертв». Из-за сильных дождей в городе Синыйчжу и уезде Ыйчжу-гун провинции Пхёнан-Пукто затоплены общественные здания, дороги, более 4.100 домов и почти 3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий,- сообщает ЦТАК.