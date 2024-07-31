Президент РК произвёл кадровые перестановки

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31 июля президент РК Юн Сок Ёль произвёл частичные кадровые перестановки. Он назначил на должность министра труда и занятости Ким Мун Су, занимавшего должность председателя комитета по экономическим, социальным и трудовым вопросам при президенте. Выступая на пресс-конференции в президентской администрации, Ким Мун Су обещал учитывать мнения профсоюзов, парламента, деловых и научных кругов, а также прессы. Он призвал правительство оказать дополнительную помощь гражданам страны, чтобы они могли вступать в брак и рожать детей, не заботясь о материальных проблемах. Ли Чжин Сук назначена председателем Корейского комитета по вопросам связи и телекоммуникаций, а председателем финансового комитета назначен Ким Бён Хван. Послом РК в Японии назначен Пак Чхоль Хи, занимавший должность ректора Корейской дипломатической академии. Он - известный учёный-японовед, который подчёркивает важность построения ориентированных на будущее отношений между соседними странами. Адмирал в отставке Сим Сын Соп, который с 2018 по 2020 год был главнокомандующим военно-морскими силами, назначен послом РК в Австралии. Посол РК в Нидерландах Чхве Хён Чхан назначен ректором Корейской дипломатической академии.