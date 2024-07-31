РК и США договорились расширить обмен военной информацией

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РК и США расширят обмен военной информацией с целью более оперативного реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи. Данная договорённость достигнута в ходе переговоров начальника управления политического планирования министерства обороны РК Юн Бон Хи и заместителя помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричарда Джонсона. Переговоры состоялись 30 июля в Сеуле. Их участники согласились с тем, что распространение оружия массового уничтожения препятствует миру и стабильности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе в целом. Они отметили, что двусторонние командно-штабные учения, прошедшие в начале этого года, помогли улучшить возможности реагирования на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы. Переговоры между РК и США по вопросам совместного противодействия оружию массового уничтожения проводятся ежегодно.