Самолёты ВКС России совершили облёт Восточного моря

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30 июля два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Военно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Восточного моря. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России. Продолжительность полёта составила более десяти часов, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С и Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,- сообщили в минобороны России. Ту-95МС, по классификации НАТО имеющий кодовое название «Медведь», представляет собой стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями. Способный нести ракеты различных типов, включая ядерные, он предназначен для нанесения ударов по объектам противника на большом расстоянии или в глубоком тылу.