Участники ARF призвали Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН

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Крупнейшие страны Юго-Восточной Азии и их партнёры в Индо-Тихоокеанском регионе, включая РК, США и Японию, призвали Северную Корею «полностью соблюдать» резолюции Совета Безопасности ООН. Данный призыв включён в заявление председателя Регионального форума АСЕАН (ARF), принятое 31 июля во Вьентьяне. В документе содержится также призыв к Пхеньяну от имени «многих министров» прилагать усилия «по достижению прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове», а к мировому сообществу – «активизировать усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова мирным путём». В отличие прошлого года, когда призывы к Северной Корее прозвучали от имени «участников встречи», на этот раз они были сделаны от имени «многих министров». Таким образом, не все страны достигли согласия по этому вопросу. Региональный форум АСЕАН был одной из четырёх встреч во Вьентьяне, на которых собрались министры иностранных дел 27 стран для обсуждения региональной безопасности. Это единственная многосторонняя встреча, в которой участвует Северная Корея. Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль предпринял попытку осудить военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией как прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Однако усилия главы южнокорейского МИД оказались безуспешными из-за противодействия со стороны России и Северной Кореи, которые участвовали во встречах.