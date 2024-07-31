МИД России: США и Япония готовятся к конфликту в регионе

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Россия внимательно следит за укреплением военно-политического альянса США и Японии и их подготовкой к масштабному вооружённому конфликту в регионе, «прикрываясь угрозами, якобы исходящими от Северной Кореи, Китая и России». Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявил 31 июля на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Он напомнил о создании Токио и Вашингтоном объединённого штаба, который будет руководить действиями союзников в боевых условиях, о планах усиления учебно-тренировочной деятельности и расширения американских военных баз на острове Окинава, включая их оснащение новыми огневыми средствами. «Провокационная деятельность вблизи российских границ, осуществляемая США и другими, в том числе, нерегиональными государствами из числа стран НАТО, повлечёт за собой адекватные меры противодействия». «Соответствующая координация по данной проблематике проводится с китайскими и северокорейскими партнёрами»,- добавил Андрей Настасьин.