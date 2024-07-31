РК и США не будут отрабатывать на учениях отражение ядерной атаки

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Отражение ядерной атаки Северной Кореи не будет отрабатываться в ходе предстоящих южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Shield. Об этом заявил 31 июля командующий войсками США на Корейском полуострове генерал Пол ЛаКамера в видеообращении к участникам форума, организованного Институтом корейско-американских исследований в США. Учения начнутся в августе и будут включать отработку совместных действий военнослужащих двух стран в ходе командно-штабных и полевых манёвров. Ядерных операций нет в их сценарии,- подчеркнул генерал ЛаКамера. Он напомнил также, что договор о совместной обороне между Сеулом и Вашингтоном не определяет конкретного противника, и сотрудничество двух стран направлено на защиту РК «от всех угроз». Между тем, в ходе состоявшегося в декабре прошлого года заседания Консультативной группы по ядерной безопасности Сеул и Вашингтон согласовали план включения сценариев ядерных операций в учения Ulchi Freedom Shield.