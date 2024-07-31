Южнокорейцы увеличивают прямые покупки за рубежом

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Прямые покупки южнокорейских граждан на зарубежных торговых площадках составили во втором квартале текущего года 2 трлн 149 млрд вон (1,5 млрд долларов). Как сообщили 1 августа в национальном статистическом управлении, это на 25,6% больше, чем за тот же период прошлого года, а также максимальный квартальный показатель с 2014 года, когда начался сбор соответствующих данных. Рост обусловлен главным образом увеличением объёма покупок на популярных среди южнокорейцев китайских платформах электронной коммерции, таких как AliExpress и Temu. Стоимость транзакций с китайскими продавцами выросла на 64,8% в годовом исчислении, составив 1 трлн 240 млрд (910 млн долларов). Прямые покупки из Китая составили 61,4% общего объёма прямых зарубежных покупок южнокорейских потребителей. Доля Китая увеличилась за год на 14,6%. США на втором месте. Их доля составила 21,1% покупок южнокорейцев граждан на зарубежных торговых площадках, уменьшившись на 9,2% в годовом исчислении.