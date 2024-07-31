Правительство будет следить за ситуацией на финансовом рынке

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Правительство РК будет следить за ситуацией на мировом финансовом рынке. Кроме того, будут разработаны планы действий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с изменениями процентных ставок в США и других странах. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 1 августа на совещании по вопросам макроэкономики. Его участники обсудили решение Федеральной резервной системы (ФРС) США в восьмой раз подряд сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5%. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «снижение учётной ставки может быть рассмотрено на сентябрьском заседании». Пока не совсем ясно, когда и на сколько США снизят процентные ставки. Правительство РК будет сохранять бдительность и поддерживать координацию между заинтересованными учреждениями для принятия надлежащих мер реагирования. Финансовый рынок РК остаётся относительно стабильным, но есть вероятность волатильности из-за кризиса на Ближнем Востоке и выборов в США,- сказал Чхве Сан Мок.