В администрации президента обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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1 августа в администрации президента РК состоялось совещание представителей силовых структур, посвящённое ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Иране главного политического лидера палестинской вооружённой группировки ХАМАС Исмаила Хании. Его участники проанализировали сообщения, поступающие из стран Ближнего Востока, оценили степень безопасности находящихся там южнокорейских граждан и готовность дипломатических представительств РК организовать их оперативную эвакуацию в случае дальнейшего обострения ситуации. Участники совещания отметили, что цены на нефть выросли незначительно, и это не повлияло на предложение и спрос на нефтепродукты в РК. На внутреннем и международных финансовых рынках ситуация оценивается как в целом стабильная. Принято решение активизировать мониторинг внутренних и зарубежных рынков с высоким уровнем напряжённости, чтобы можно было немедленно принять необходимые меры в случае ухудшения ситуации.