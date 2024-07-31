РК обеспокоена эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке

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РК выражает «глубокую обеспокоенность» эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке, призывая все стороны проявлять сдержанность и стремиться к дипломатическим усилиям по её снижению. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 1 августа. В нём выражена надежда на то, что «дипломатические усилия по снижению напряжённости, включая прекращение огня и переговоры об освобождении заложников, будут продолжаться без перерыва». Напряжённость в регионе возросла после убийства в Иране политического лидера группировки боевиков ХАМАС Исмаила Хании, который вёл переговоры о приостановке конфликта с Израилем. Это ухудшило перспективы переговоров о прекращении войны, поскольку Иран возложил ответственность за убийство на Израиль и пригрозил ответными мерами. Опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта возникли после ракетного обстрела Голанских высот, в результате которого погибли 12 детей. Израиль обвинил в причастности к нападению ливанскую группировку «Хезболла».