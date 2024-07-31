NCG - «лучшее решение» для противодействия КНДР

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Консультативная группа по ядерной безопасности (NCG), ключевой орган сдерживания между РК и США, является «лучшим решением» для противодействия северокорейским угрозам. Об этом заявил 1 августа на форуме, организованном Центром стратегических и международных исследований, исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. Он предостерёг от идеи приобретения Сеулом собственного ядерного оружия. «В интересах Сеула быть равноправным партнёром в отношениях с Вашингтоном по расширенному сдерживанию, а не стремиться к собственному ядерному оружию, что было бы дорогостоящим процессом, заняло время и сделало бы РК потенциально уязвимой». Американские ядерные силы «всегда доступны для защиты Южной Кореи от стратегического нападения со стороны Северной Кореи»,- отметил Випин Наранг. Сеул и Вашингтон создали NCG в июле прошлого года, чтобы укрепить доверие к обязательству США использовать весь спектр своих возможностей, включая ядерные, для защиты своего союзника.