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Спорт

ОИ-2024: 2 августа у спортсменов из РК золото, два серебра и бронза

Write: 2024-08-03 01:15:30Update: 2024-08-03 01:17:42

ОИ-2024: 2 августа у спортсменов из РК золото, два серебра и бронза

Photo : YONHAP News

2 августа южнокорейские спортсмены, принимающие участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, положили в копилку своей команды три медали – золотую, две серебряные и бронзовую. Обладателями золота стали Ким У Чжин и Им Си Хён, одержавшие победу в финальном матче по стрельбе из лука среди смешанных команд над Флорианом Унру и Мишель Кроппен из Германии со счётом 6-0. Ким У Чжин и Им Си Хён,  ранее завоевавшие  золото в мужском и женском командном зачётах соответственно, стали двукратными медалистами Олимпиады в Париже. Теперь им предстоит борьба за золото в личном зачёте. Обладателями серебряной медали стали Ким Вон Хо и Чон На Ын, уступившие в матче за золото в смешанном парном разряде по бадминтону китайской паре в составе Чжэн Сивэя и Хуан Яцюн со счётом 2-0. Ещё одна серебряная медаль – заслуга дзюдоиста Ким Мин Чжона, который уступил в финальном бою в весовой категории свыше 100 кг Тедди Ринеру из Франции. Ким Мин Чжон стал первым южнокорейским дзюдоистом, вышедшим в олимпийский финал в самой тяжёлой весовой категории среди мужчин. Бронзовую медаль принесла своей команде дзюдоистка Ким Ха Юн, одержавшая победу в бою за третье место в весовой категории более 78 кг над Кайрой Оздемир из Турции. У южнокорейской сборной на Олимпиаде в Париже в общей сложности 16 медалей – семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. 
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