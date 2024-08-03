ОИ-2024: 3 августа у команды РК два золота и одно серебро

Photo : YONHAP News

3 августа в копилке южнокорейской команды, принимающей участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, появились две золотые медали. Обладательницей одной из них стала Им Си Хён, одержавшая победу в финале соревнований по стрельбе из лука в женском индивидуальном зачёте со счётом 7-3 над своей соотечественницей Нам Су Хён. Им Си Хён стала первой южнокорейской спортсменкой, завоевавшей три золотые медали на Олимпиаде в Париже. Ранее она стала обладательницей золота в женском командном разряде и среди смешанных пар. Ранее в тот же день Ян Чжи Ин одержала победу в финале соревнований по стрельбе из пистолета на 25 метров среди женщин над Камиллой Енджеевски из Франции со счётом 4-1. 21-летняя Ян Чжи Ин стала третьей южнокорейской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в стрельбе из пистолета. У южнокорейской сборной на Олимпиаде в Париже в общей сложности 19 медалей – девять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые.