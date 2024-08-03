ОИ-2024: 3 августа у команды РК по два серебра и золота, одна бронза

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3 августа в копилке южнокорейской команды, принимающей участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, появились пять медалей, в том числе, две золотые. Обладательницей одной из них стала Им Си Хён, одержавшая победу в финале соревнований по стрельбе из лука в женском индивидуальном зачёте со счётом 7-3 над своей соотечественницей Нам Су Хён, которой досталось серебро. Им Си Хён стала первой южнокорейской спортсменкой, завоевавшей три золотые медали на Олимпиаде в Париже. Ранее она стала обладательницей золота в женском командном разряде и среди смешанных пар. В тот же день Ян Чжи Ин одержала победу в финале соревнований по стрельбе из пистолета на 25 метров среди женщин над Камиллой Енджеевски из Франции со счётом 4-1. 21-летняя Ян Чжи Ин стала третьей южнокорейской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в стрельбе из пистолета. Серебряную медаль завоевала женская команда по фехтованию на саблях в составе основных спортсменок Чон Ын Хе, Чон Ха Ён и Чхве Се Бин, а также запасной Юн Чжи Су. Они уступили первенство в финале команде Украины со счётом 45-42. Это было заключительное соревнование по фехтованию на Олимпиаде в Париже. В тот же день у южнокорейской команды появилась бронзовая медаль за победу в бою за третье место над спортсменами из Германии в смешанном командном зачёте по дзюдо. Данная дисциплина появилась в программе Игр на предыдущей Олимпиаде в Токио. У южнокорейской сборной на Олимпиаде в Париже в общей сложности 21 медаль – девять золотых, семь серебряных и пять бронзовых. По итогам дня 3 августа они занимают шестое место в общем зачёте.