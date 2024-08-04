ОИ-2024: 4 августа у команды РК золото и две бронзы

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4 августа южнокорейские спортсмены завоевали пятую золотую медаль в стрельбе из лука на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. В финале соревнований в мужском индивидуальном зачёте Ким У Чжин одержал победу над Брэди Эллисоном из США со счётом 6-5. Ким У Чжин стал трёхкратным золотым медалистом Олимпиады в Париже. Ранее он победил в финальных соревнованиях мужских и смешанных команд. Бронзовая медаль в мужском индивидуальном зачёте у другого южнокорейского лучника Ли У Сока, который одержал победу в поединке за третье место над Флорианом Унру из Германии со счётом 6-0. Тем самым, у южнокорейских спортсменов золотые медали во всех пяти видах соревнований по стрельбе из лука, а также по одной серебряной и бронзовой. 25-летняя Им Э Чжи завоевала бронзовую медаль в женском боксе в весовой категории до 54 кг. Она уступила в полуфинале Хатидже Акбаш из Турции со счётом 3-2. В олимпийском боксе нет боёв за третье место. Два спортсмена, проигравших в полуфинале, получают по бронзовой медали. Бадминтонистка Ан Сэ Ён вышла в финал соревнований в женском одиночном разряде, одержав победу в полуфинале над Грегорией Мариску Тунджунг из Индонезии со счётом 2-1. Она будет бороться за золото с Хэ Бинцзяо из Китая. В любом случае Ан Сэ Ён обеспечила себе как минимум серебро. Это будет первая медаль южнокорейских спортсменов в женском одиночном разряде по бадминтону с 1996 года. У сборной РК на Олимпиаде в Париже в общей сложности 24 медали – 10 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.