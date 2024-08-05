Валютные резервы РК увеличились в июле на 1,3 млрд долларов

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Как сообщили 5 августа в Банке Кореи, объём валютных резервов страны составил в конце июля 413 млрд 510 млн долларов. Это на 1 млрд 300 млн долларов больше, чем в конце предыдущего месяца. Увеличение суммы в Банке Кореи объяснили ростом продаж стабилизационных облигаций в иностранной валюте и ростом конвертируемой стоимости недолларовых активов на фоне снижения курса доллара США. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, выраженных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Стоимость иностранных ценных бумаги, включая казначейские облигации США, составила 367 млрд 50 млн долларов, увеличившись на 3 млрд 70 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Их доля составила 88,8% валютных резервов. РК занимает девятое место в мире по объёму валютных резервов после Китая, Японии, Швейцарии, Индии, России, Тайваня, Саудовской Аравии и Гонконга.