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Экономика

Финансовые власти РК следят за ситуацией на мировых рынках

Write: 2024-08-05 11:04:31Update: 2024-08-05 11:05:26

Финансовые власти РК следят за ситуацией на мировых рынках

Photo : KBS News

Финансовые власти РК продолжают внимательно следить за ситуацией на мировых финансовых рынках в условиях расширенной волатильности, координируя действия профильных ведомств. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, соответствующее решение  принято 5 августа на совещании министров экономического блока, состоявшемся в формате видеоконференции. Волатильность мировых рынков усилилась в связи с ростом нестабильности на Ближнем Востоке,- говорится в сообщении  министерства. На прошлой неделе мировые финансовые рынки закрылись падением основных индексов после публикации отчёта о занятости в США, что вызвало опасения о возможном ослаблении крупнейшей в мире экономики. Правительство РК продолжит усилия по укреплению фондового и валютного рынков посредством программ повышения стоимости корпораций и других проектов, а также по укреплению внешней системы безопасности,- добавили в министерстве. 
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