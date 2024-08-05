Индексы Корейской биржи снизились более чем на 5%

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Утром 5 августа акции на Корейской бирже подешевели более чем на 5%, поскольку опасения замедления роста экономики США повлияли на отечественный финансовый рынок. По состоянию на 11:20 утра главный индекс Корейской биржи KOSPI составил 2535,94 пункта, снизившись на 140,25 пункта, или на 5,24%, по сравнению с предыдущими торгами. В 11:00 оператор биржи отдал приказ о приостановке торгов на пять минут после того, как индекс KOSPI 200 упал более чем на 5% в течение минуты. В конце прошлой недели обрушились американские биржи: индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,51%, а технологический индекс Nasdaq Composite на 2,43%. Отрицательный отчёт о занятости вызвал опасения, что американская экономика движется к рецессии. На Корейской бирже самые большие потери понесли технологические компании. Акции SK hynix подешевели на 5,6%, LG Display на 5,77%, SK Innovation на 4,12%, Hanwha Aerospace на 2,08%. Национальная валюта торговалась на уровне 1360,45 воны за доллар, что на 10,75 воны ниже, чем на предыдущей сессии.