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Экономика

5 августа - «худший день» в истории Корейской биржи

Write: 2024-08-05 16:02:58Update: 2024-08-05 18:06:48

5 августа - «худший день» в истории Корейской биржи

Photo : YONHAP News

5 августа стал «худшим днём» в истории Корейской биржи.  Её основные индексы снизились более чем на 8%, поскольку опасения замедления роста экономики США повлияли на отечественный финансовый рынок. На момент закрытия биржи её главный индекс KOSPI составил 2441,55 пункта, снизившись на 234,64 пункта, или на  8,77% по сравнению с предыдущими торгами. Нынешние торги приостанавливались дважды,  когда в 11:00 индекс KOSPI упал более чем на 5%, а также в 14:14, когда падение составило более 8%. Сразу после возобновления торгов индекс KOSPI упал более чем на 10%, опустившись ниже уровня 2.400 пунктов. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил на момент закрытия торгов 691,28 пункта, что на 88,05 пункта, или 11,3% ниже показателя предыдущих торгов. Торги приостанавливались в 13:56. В последний раз приостановка торгов имела место 19 марта 2020 года. В конце прошлой недели обрушились американские биржи: индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,51%, а технологический индекс Nasdaq Composite на 2,43%. Отрицательный отчёт о занятости вызвал опасения, что американская экономика движется к рецессии. 
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