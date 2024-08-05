ОИ-2024: 5 августа у спортсменов из РК золото и серебро

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5 августа южнокорейские спортсмены, которые принимают участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, положили в копилку своей команды ещё две медали – золотую и серебряную. Бадминтонистка Ан Сэ Ён одержала победу в финале соревнований в женском одиночном разряде над Хэ Бинцзяо из Китая со счётом 2-0. Это первое за 28 лет олимпийское золото южнокорейских спортсменов в женском одиночном разряде по бадминтону. Обладателем серебряной медали стал Чо Ён Чжэ уступивший в финале соревнований по стрельбе из скоростного пистолета на 25 метров Ли Юэхонгу из Китая со счётом 32-25. Чо Ён Чжэ стал первым южнокорейским спортсменом, завоевавшим олимпийскую медаль в стрельбе из скоростного пистолета. Серебро Чо Ён Чжэ – шестая по счёту медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе на Олимпиаде в Париже. В этом виде спорта у сборной РК по три золотые и серебряные медали. До сих пор лучший результат был продемонстрирован на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году – три золотые и две серебряные медали. У сборной РК на Олимпиаде в Париже в общей сложности 26 медалей – 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. Золотых медалей лишь на две меньше, чем рекорд южнокорейских спортсменов, установленный в 2008 году в Пекине и повторённый четыре года спустя в Лондоне.