Финансовые власти РК примут меры против обвала фондового рынка

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Финансовые власти РК готовы принять меры против рыночных потрясений, призвав инвесторов сохранять спокойствие и хладнокровие, учитывая прочные основы отечественной экономики. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 6 августа на внеочередном экономическом совещании в Сеуле. Финансовые власти следят за ситуацией на рынке и в случае необходимости оперативно внедрят план действий в чрезвычайных ситуациях,- отметил он. Участники совещания разделили мнение о том, что обвал рынка 5 августа был вызван несколькими факторами одновременно, включая замедление роста экономики США и обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Южнокорейская экономика сохраняет умеренный рост, а правительство подготовило программу мер против внешних потрясений и волатильности рынка,- отметили участники совещания. 5 августа на Корейской бирже произошёл обвал основных индексов, поскольку инвесторы начали активно распродавать акции из-за опасений по поводу экономического спада в США. Индекс KOSPI упал на рекордные 234,64 пункта, или 8,77%, закрывшись на отметке 2441,55 пункта. По состоянию на 9:30 утра 6 августа фондовый рынок восстановился: индекс KOSPI поднялся на 110,40 пункта, или 4,52%, до отметки 2551,95 пункта.