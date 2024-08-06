Правительство отклонило поправки к законам о вещании

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6 июля кабинет министров РК принял решение о пересмотре Национальным собранием поправок в четыре закона, направленных на изменение структуры управления вещанием. Оно будет направлено на утверждение президента страны. Если глава государства одобрит решение правительства, поправки будут возвращены в парламент для пересмотра. Три законопроекта предусматривают внесение поправок в Закон о вещании, Закон о фонде культуры вещания и Закон о системе образовательного вещания с целью увеличения численности советов директоров вещательных компаний KBS, MBC и EBS. Они были приняты прошлым составом Национального собрания, но президент наложил на них вето. Поправки к Закону о создании и управлении Корейским комитетом по вопросам связи и телекоммуникаций были приняты 30 июля. Оппозиция утверждает, что поправки направлены на реформирование структуры управления общественными вещательными СМИ путём ослабления влияния на них правительства и парламента. Правящая партия уверяет, что они направлены лишь на увеличение присутствия представителей оппозиции в советах директоров.