Корейская биржа восстановилась после резкого падения

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6 июля основные индексы Корейской биржи выросли более чем на 3%. Они частично восстановились после произошедшего накануне падения почти на 9% на фоне опасений по поводу спада в экономике США. В частности, главный биржевой индекс KOSPI вырос на 80,6 пункта, или на 3,3%, составив на момент закрытия биржи 2522,15 пункта. Объём торговли был высоким. Продано 530 млн 900 тыс. акций на сумму более 15 трлн вон (11 млрд долларов). Ранее в тот же день появились сообщения о восстановлении активности в сфере услуг США, что помогло развеять опасения по поводу спада в крупнейшей экономике мира. Большинство акций подорожали. Так, акции Samsung Electronics прибавили 1,54%, а SK hynix - 4,87%, Hyundai Motor - 4,91%, Kia - 6,65%. Наиболее существенно подорожали акции судостроительных компаний. Так, акции HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering подорожали на 10,13%, а Hanwha Ocean - на 8,72%. По состоянию на 15:30 национальная валюта торговалась на уровне 1375,6 воны за доллар, что на 0,8 воны ниже, чем на закрытии предыдущей сессии.