Профицит платёжного баланса РК в июне 12,26 млрд долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 7 августа, профицит текущего платёжного баланса страны составил в июне текущего года 12 млрд 260 млн долларов. Это максимальный показатель с сентября 2017 года. Профицит торгового баланса, который рассчитывается путём вычитания суммы импорта из суммы экспорта, составил максимальные с сентября 2020 года 11 млрд 470 млн долларов. Экспорт составил 58 млрд 820 млн долларов, что на 8,7% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Экспорт полупроводников вырос на 50,4%, информационно-коммуникационных устройств на 26%, а нефтепродуктов на 8,5%. При этом экспорт продукции машиностроения сократился на 1,4%, химической продукции на 7,5%, а металлургической продукции на 18%. Июньский импорт составил 47 млрд 350 млн долларов, снизившись на 5,7% по сравнению с прошлым годом. При этом экспорт сырья сократился 6,6%, средств производства на 4,6%, а потребительских товаров на 15,6%. Дефицит баланса сферы услуг составил 1 млрд 620 млн долларов.