Пхеньян осудил присоединение Германии к Командованию ООН

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Министерство иностранных дел КНДР считает присоединение Германии к Командованию ООН действием, которое разрушает мир и стабильность на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении официального представителя северокорейского внешнеполитического ведомства, опубликованном 6 августа агентством ЦТАК. Северокорейский дипломат назвал Командование ООН «незаконным инструментом агрессивной войны, который присвоил имя ООН». Он был создан для отправки «вооружённых сил стран-сателлитов США на Корейскую войну, спровоцированную Вашингтоном в 1950 году». «Причина, по которой США пытаются продлить жизнь Командованию ООН, связана с попытками преобразовать его в азиатскую версию НАТО»,- говорится в заявлении. 2 августа Германия присоединилась к Командованию ООН, которое наблюдает за соблюдением условий перемирия на Корейском полуострове. Его возглавляет командующий войсками США в РК.