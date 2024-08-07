KDI: Слабый внутренний спрос сдерживает рост экономики

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Рост южнокорейской экономики происходит исключительно благодаря экспорту, причём в основном полупроводников. Однако слабый внутренний спрос сдерживает экономический рост. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития (KDI), опубликованном 7 августа. Эксперты института предупреждают об опасности слабого внутреннего спроса для роста экономики с конца прошлого года. Сильный экспорт привёл в июне к росту производства в секторе электроники, но промышленное производство в целом сократилось. Рост производства в сфере услуг оставался вялым, а инвестиции в строительство продолжали снижаться. Это указывает на то, что фаза восстановления внутреннего спроса ещё не наступила. Кроме того, увеличилась внешняя неопределённость, включая обострение геополитических рисков на Ближнем Востоке и опасения по поводу экономической рецессии в США. Это также сдерживает экономический рост,- говорится в отчёте.