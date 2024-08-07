Солисты К-РОР – номинанты премии MTV VMA

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Lisa из женской K-pop группы BLACKPINK претендует на премию MTV Video Music Awards (VMA) этого года в четырёх номинациях. Согласно списку, размещённому на сайте MTV VMA, Lisa номинирована на премии в категориях «Лучшее произведение K-pop», «Лучшая хореография», «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж» за музыкальное видео её последнего сольного сингла Rockstar. Чон Гук из группы BTS номинирован в двух категориях - «Лучшая коллаборация» и «Лучшее произведение K-pop» - за Seven, совместный сингл с американским рэпером Latto. Женская группа Le Sserafim номинирована в категории «Выдающееся достижение года» за хит Easy. В категории «Лучшее произведение K-pop» номинированы четыре группы - NCT Dream (песня Smoothie), NewJeans (песня Super Shy), Stray Kids (песня Lalalala) и Tomorrow X Together (песня Deja Vu). Церемония вручения премии MTV VMA пройдёт 10 сентября в Нью-Йорке.