Политические партии будут сотрудничать в принятии важных законов

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Правящая и оппозиционные партии оперативно рассмотрят наиболее важные законопроекты, касающиеся улучшения жизни людей. Договорённость по этому поводу достигнута в ходе состоявшейся 7 августа встречи председателей политических советов правящей партии Сила народа Ким Сан Хуна и основной оппозиционной Демократической партии Тобуро Чин Сон Чжуна. Из-за политических разногласий парламентарии долгое время не могут приступить к рассмотрение десятков законопроектов. Как отметил Ким Сан Хун, правящая партия готова незамедлительно принять несколько из более чем пятидесяти законопроектов, предложенных Демократической партией Тобуро. Один из них касается защиты жертв преступлений. Участники встречи согласились оперативно принять закон о льготах по оплате счетов за электроэнергию в летнее время для уязвимых слоёв населения. Между тем, политические партии расходятся во мнениях по поводу налога на доходы от финансовых инвестиций, который должен быть введён в январе следующего года. Правящая партия требует его отмены, а оппозиция настаивает на введении налога в соответствии с графиком.