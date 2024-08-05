ОИ-2024: У РК золотая медаль в тхэквондо

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7 августа в копилке южнокорейской команды, принимающей участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, появилась ещё одна золотая медаль. Её обладателем стал 20-летний Пак Тхэ Чжун, который впервые принимает участие в Олимпийских играх. Он одержал победу в финальном бою по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 58 кг над Касимом Магомедовым из Азербайджана. Пак Тхэ Чжун стал первым южнокорейским спортсменом, завоевавшим золотую медаль в этой весовой категории на Олимпийских играх. Кроме того, это первое олимпийское золото в мужском тхэквондо после Игр в Пекине в 2008 году. До конца Олимпиады в Париже южнокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по тхэквондо ещё в трёх весовых категориях. Есть претенденты на медали и в других видах спорта. Легкоатлет У Сан Хёк успешно прошёл квалификационный этап по прыжкам в высоту среди мужчин, преодолев планку на высоте 2,27 метра и заняв третье место. У Ха Рам вышел в финал по прыжкам с трёхметрового трамплина среди мужчин, заняв девятое место в полуфинале. У сборной РК на Олимпиаде в Париже в общей сложности 27 медалей – 12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. Золотых медалей лишь на одну меньше, чем рекорд южнокорейских спортсменов, установленный в 2008 году в Пекине и повторённый четыре года спустя в Лондоне.