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Политика

Президент РК представит новое видение воссоединения Кореи

Write: 2024-08-08 12:04:33Update: 2024-08-08 12:05:22

Президент РК представит новое видение воссоединения Кореи

Photo : YONHAP News

Ожидается, что в речи по случаю Дня освобождения Кореи от японского колониального ига, который будет отмечаться 15 августа, президент РК Юн Сок Ёль представит новое видение воссоединения нации. Об этом сообщили 7 августа источники в руководстве правящей партии Сила народа. Ожидается, что глава государства представит обновлённую формулу воссоединения нации, которая была представлена в августе 1994 года при администрации покойного президента Ким Ён Сама. Ранее министерство по делам воссоединения сообщало о разработке нового видения воссоединения Кореи, основанного на принципе либеральной демократии. Ожидается, что южнокорейский лидер в своей речи подтвердит неизменность цели Сеула бороться за права человека, свободу и процветание северокорейского народа. Выступая 14 июля с речью по случаю Дня северокорейских беженцев, Юн Сок Ёль заявил, что решение проблемы прав человека в Северной Корее станет важной основой установления мира на Корейском полуострове и воссоединения корейской нации. Ожидается, что 15 августа президент коснётся также южнокорейско-японских отношений и трёхстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио. 
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