KDI снизил прогноз роста экономики РК на 2024 год

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Корейский институт развития (KDI) снизил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год на 0,1% до 2,5%. Нынешний прогноз соответствует прогнозам Международного валютного фонда и Банка Кореи. Правительство РК и Организация экономического сотрудничества и развития прогнозируют рост экономики на 2,6%. Эксперты института полагают, что экспорт будет расти более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Однако восстановление частного потребления и инвестиций в производственные мощности будет медленным. Прогноз роста экспорта на этот год повышен с 5,6% до 7%. Одновременно прогноз роста частного потребления понижен с 1,8% до 1,5%, а роста инвестиций в производственные мощности - с 2,2% до 0,4%. Рост потребительских цен прогнозируется на 2,4%, что на 0,2% ниже по сравнению с предыдущим прогнозом. Корректировка связана с вялым внутренним спросом и изменением мировых цен на нефть. Прогноз роста южнокорейской экономики в следующем году сохранён на уровне 2,1%.