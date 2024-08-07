Объём предложения производителей сокращается

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Из-за слабого спроса объём предложения южнокорейских производителей неуклонно сокращается. В частности, во втором квартале текущего года предложение производителей оказалось на 2,2% меньше¸ чем за тот же период прошлого года. Как сообщили в национальном статистическом управлении, данный показатель снижается с третьего квартала прошлого года. Это происходит в течение четырёх кварталов подряд впервые с 2010 года, когда начался сбор соответствующих данных. Поставки товаров внутреннего производства сократились на 1,1%, а импорт для внутреннего использования упал на 5,2%. Внутренний спрос на потребительские товары снизился на 2,2%. Предложение капитальных товаров, которые используются в процессе производства, выросло на 3,8%, а предложение промежуточных товаров упало на 3,9% в годовом исчислении. Поставки электроники и средств связи упали на 10,4%, автомобилей на 5,7% процента, химической продукции на 3,7%.