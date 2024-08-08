ОИ-2024: У РК вторая золотая медаль по тхэквондо

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8 августа южнокорейские спортсмены, принимающие участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, завоевали ещё одну золотую медаль. Её обладательницей стала 24-летняя Ким Ю Чжин, одержавшая победу в финальном бою по тхэквондо среди женщин в весовой категории до 57 кг над Нахид Киани из Ирана. Ким Ю Чжин стала четвёртой южнокорейской спортсменкой, завоевавшей золото в этой весовой категории, но впервые после Игр в Пекине в 2008 году. Это также вторая золотая медаль южнокорейских спортсменов на соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде в Париже. Накануне Пак Тхэ Чжун стал обладателем высшей награды в весовой категории до 58 кг среди мужчин. До конца Игр южнокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по тхэквондо ещё в двух весовых категориях – до 80 кг среди мужчин и до 67 кг среди женщин. У сборной РК на Олимпиаде в Париже в общей сложности 28 медалей – 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. Таким образом, повторён рекорд по числу золотых медалей на летних Олимпиадах, установленный в 2008 году в Пекине и повторённый четыре года спустя в Лондоне.