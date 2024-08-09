В предпоследний день Олимпиады у РК две бронзовые медали

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10 августа, в предпоследний день XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, южнокорейские спортсмены завоевали две бронзовые медали. В соревновании за третье место в женском командном турнире по настольному теннису Син Ю Бин, И Ын Хе и Чон Чжи Хи одержали победу над командой Германии со счётом 3-0. Это первая за 16 лет и вторая в общей сложности олимпийская медаль южнокорейских спортсменов в данном виде программы после бронзовой медали в 2008 году. Син Ю Бин, которая ранее стала обладательницей бронзы в смешанном парном разряде, стала первой за 32 года южнокорейской теннисисткой, завоевавшей несколько медалей на одних Олимпийских играх. Вторую бронзовую медаль положила в копилку южнокорейской команды тхэквондоистка Ли Да Бин, которая одержала победу в бою за третье место в весовой категории более 67 кг над Лореной Брандл из Германии. У южнокорейских тхэквондоистов на Олимпиаде в Париже две золотые и одна бронзовая медаль. По итогам дня 10 августа у команды РК в общей сложности 30 медалей - 13 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Остаётся надежда на медали и в последний день Игр, 11 июля. Сон Сын Мин и Ким Сон У будут участвовать в женских финальных соревнованиях по современному пятиборью, а Пак Хе Чжон примет участие в финале соревнований по тяжёлой атлетике среди женщин в весовой категории более 81 кг.